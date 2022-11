ŽNO podáva v spore o košický Dom umenia sťažnosť na Ústavný súd

Košice 18. novembra (TASR) – V spore o košický Dom umenia, ktorý vznikol z objektu bývalej synagógy, podá Židovská náboženská obec (ŽNO) v Košiciach sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR. TASR to potvrdil predseda ŽNO Ivan Skljarszky.



Reagoval tak na verdikt Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý odmietol dovolanie ŽNO voči rozhodnutiu krajského súdu. ŽNO žiadala od mesta Košice od roku 1994 vydanie nehnuteľnosti na základe reštitučného zákona. Podľa rozhodnutia súdov však pôvodná synagóga zásadnou prestavbou na koncertný Dom umenia v právnom zmysle zanikla a nemôže byť predmetom vydania.



"S istotou môžeme konštatovať, že proti predmetnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu podáme ústavnú sťažnosť, pretože máme za to, že konečnú bodku za týmto dlhoročným sporom môže na národnej úrovni vysloviť až Ústavný súd," uviedol Skljarszky. "V rozhodnutí Najvyššieho súdu nenachádzame relevantné a presvedčivé odpovede na naše dovolacie námietky a zároveň nás toto rozhodnutie nepresvedčilo o tom, že stavba, ktorá si aj v súčasnosti zachováva všetky znaky synagógy, by mala byť novou vecou len preto, lebo v súčasnosti slúži iným než náboženským účelom," konštatoval predseda ŽNO.



Právoplatný tak ostáva rozsudok Okresného súdu Košice I, ktorý v januári 2017 zamietol žalobu ŽNO. Súd vykonaním dokazovania dospel k záveru, že "došlo k zásadnej prestavbe a strate stavebno-technického charakteru pôvodnej synagógy". ŽNO sa voči verdiktu okresného súdu odvolala na krajský súd, ten odvolanie v auguste 2019 zamietol. Následne ŽNO podala neúspešne dovolanie na NS.