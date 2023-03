Znovuzatvorenie skládky v L.Mikuláši by mali spustiť v 1. polroku 2023

Liptovský Mikuláš 2. marca (TASR) – Zhotoviteľ opätovného uzatvorenia pretekajúcej skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube by mal byť známy do 20. apríla. Práce by sa tak mali začať ešte v prvom polroku 2023. Potvrdila ho hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Dodala, že problém s priesakmi eviduje mesto už od roku 2015. "Ich dôvodom je neodborné a predčasné uzatvorenie skládky v roku 2014, poukazujú na to výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia a prieskumy," uviedla hovorkyňa.



Tesniaca vrstva na skládke je podľa Čapčíkovej ako celok nefunkčná. Preto nie je možná jej oprava a na celom povrchu sa musí vybudovať nová funkčná tesniaca vrstva. "Nové zakrytie skládky zabezpečí, že do nej nebudú natekať dažďové vody, z ktorých sa premývaním odpadu stáva škodlivá priesaková kvapalina," vysvetlila.



Za uplynulý mesiac vyviezli cisterny Liptovskej vodárenskej spoločnosti z deravej skládky takmer 900 kubických metrov priesakovej kvapaliny. Mesto to stálo 8000 eur.