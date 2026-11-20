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Znovuzvolený predseda Košického kraja a poslanci sa ujali funkcií
V Zastupiteľstve KSK má najsilnejšie zastúpenie koalícia PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS-ODS, ktorá obsadila 23 kresiel.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Zložením sľubu sa Rastislav Trnka, opätovne zvolený za predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), v piatok ujal funkcie na ďalšie štvorročné obdobie. Sľub na ustanovujúcom zasadnutí krajského zastupiteľstva zároveň zložili aj zvolení poslanci.
Oproti minulému obdobiu sa počet poslancov zvýšil o dvoch, z 57 na 59. Poslanecký zbor po októbrových voľbách tvorí 52 mužov a sedem žien. Nových poslancov je 28.
„Tretie zvolenie do funkcie predsedu Košického kraja si nesmierne vážim a vnímam ho nielen ako prejav dôvery, ale aj ako veľký záväzok a zodpovednosť,“ povedal Trnka, ktorý kandidoval ako nezávislý. V príhovore deklaroval, že chce spolupracovať s každým z poslancov. „Komunálna a regionálna politika nie je o ideologických konfliktoch, ale o každodenných potrebách ľudí, ktorí tu žijú,“ skonštatoval v príhovore.
V Zastupiteľstve KSK má najsilnejšie zastúpenie koalícia PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS-ODS, ktorá obsadila 23 kresiel. Do krajského parlamentu sa dostalo aj 18 nezávislých kandidátov. Z ďalších politických subjektov získali Maďarská aliancia a Hlas-SD po päť mandátov a strana Smer-SD tri mandáty. Koalícia Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti má dvoch poslancov, po jednom poslancovi majú Jednota Slovanov, SNS a Košická strana.
Ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré sa konalo v priestoroch Východoslovenskej galérie, zriadilo mandátovú komisiu - jej predsedom sa stal Imrich Bakši. Ďalšie rokovanie sa uskutoční 1. decembra. V programe je vytvorenie poslaneckých klubov, zriadenie ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov, ako aj voľba podpredsedov KSK.
Oproti minulému obdobiu sa počet poslancov zvýšil o dvoch, z 57 na 59. Poslanecký zbor po októbrových voľbách tvorí 52 mužov a sedem žien. Nových poslancov je 28.
„Tretie zvolenie do funkcie predsedu Košického kraja si nesmierne vážim a vnímam ho nielen ako prejav dôvery, ale aj ako veľký záväzok a zodpovednosť,“ povedal Trnka, ktorý kandidoval ako nezávislý. V príhovore deklaroval, že chce spolupracovať s každým z poslancov. „Komunálna a regionálna politika nie je o ideologických konfliktoch, ale o každodenných potrebách ľudí, ktorí tu žijú,“ skonštatoval v príhovore.
V Zastupiteľstve KSK má najsilnejšie zastúpenie koalícia PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za ľudí, OKS a DS-ODS, ktorá obsadila 23 kresiel. Do krajského parlamentu sa dostalo aj 18 nezávislých kandidátov. Z ďalších politických subjektov získali Maďarská aliancia a Hlas-SD po päť mandátov a strana Smer-SD tri mandáty. Koalícia Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti má dvoch poslancov, po jednom poslancovi majú Jednota Slovanov, SNS a Košická strana.
Ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré sa konalo v priestoroch Východoslovenskej galérie, zriadilo mandátovú komisiu - jej predsedom sa stal Imrich Bakši. Ďalšie rokovanie sa uskutoční 1. decembra. V programe je vytvorenie poslaneckých klubov, zriadenie ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov, ako aj voľba podpredsedov KSK.