Znovuzvolený primátor chce pokračovať v nastavených trendoch

Kežmarok 2. novembra (TASR) - Znovuzvolený kežmarský primátor Ján Ferenčák (Hlas-SD) chce v nasledujúcich štyroch rokoch pokračovať v nastavených prioritách a trendoch z posledných dvoch volebných období. Uviedol to v reakcii na svoje znovuzvolenie v sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách. Pracovať bude so zastupiteľstvom, v ktorom majú najväčšie zastúpenie nezávislí kandidáti.



"Množstvo projektov je už pripravených, či už vo forme štúdií alebo čakajú na stavebné povolenia. Limitom na realizáciu boli často finančné prostriedky. Sme nastavení tak, že v rámci investícií využívame predovšetkým externé zdroje a mestské len na dofinancovanie. V tomto trende by som rád pokračoval, či už sa to týka zveľadenia budov, kultúrnych pamiatok, infraštruktúry alebo ďalších projektov, ktoré máme v pláne zrealizovať," uviedol Ferenčák.



Dodal, že s energetickou krízou sa samospráva vyrovnáva už celý tento rok. V Kežmarku robia podľa primátora všetko preto, aby čo najviac garantovali nielen cenu energií, ale aj udržateľnosť do budúcna, a tým poskytli občanom istotu v blížiacich sa ťažkých časoch. "Máme zazmluvnených dodávateľov do konca budúceho roka. Zároveň sme sa vydali cestou budovania vlastnej energie s tým, že ju chceme mať dostupnú z lokálnych zdrojov. V rámci tepelného hospodárstva je to využitie biomasy, drevnej štiepky, prípadne odpadu z kompostárne. Hovoríme aj o budúcom využití geotermálnej energie, ktorú chceme v prípade úspešnosti projektu čo najskôr pripojiť na našu sieť ako dodávateľa," priblížil Ferenčák. Momentálne tiež pripravujú realizáciu fotovoltických panelov, vďaka ktorým by mohla samospráva dosiahnuť energetickú sebestačnosť a znížiť celkové náklady za energiu.



V 18-člennom kežmarskom mestskom zastupiteľstve je osem nezávislých kandidátov, šesť z KDH, jedeného zástupcu má Hlas-SD a troch Smer-SD. "Výsledky volieb sú signálom, že ľudia si neželajú politiku útokov v samosprávach, ale preferujú konštruktívnu diskusiu a spoluprácu, aj keď sme rôznych politických zameraní. Vždy som sa snažil, aby veľká politika nebola prenesená do miestnej a verím, že nové zastupiteľstvo bude skôr hľadať cestu, ako vyriešiť problémy občanov a prichádzať so spoločnými riešeniami," dodáva primátor, ktorý vo voľbách získal takmer 53-percentnú podporu voličov. Volebná účasť bola v tomto meste niečo viac ako 44 percent.