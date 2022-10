Znovuzvolený primátor Dolného Kubína chce dokončiť rozbehnuté projekty

Dolný Kubín 31. októbra (TASR) – Znovuzvolený primátor Dolného Kubína Ján Prílepok sa chce v nasledujúcom období sústrediť na dokončenie rozbehnutých projektov a pracovať na príprave ďalších. Uviedol to v pondelok pre TASR.



"Pri všetkých našich plánoch budeme musieť prihliadať na aktuálnu situáciu. Prebiehajúca vojna, vysoká inflácia, energetická kríza a zrejme aj hospodárska recesia pred dverami, to sú všetko okolnosti, ktoré môžu mnohé naše plány zhatiť alebo pozmeniť," povedal Prílepok.



Zdôraznil, že sa bude snažiť dobre hospodáriť a pokúsi sa previesť mesto očakávanými aj neočakávanými nástrahami.



Od svojich voličov získal Prílepok v komunálnych voľbách 5224 hlasov (88,9 %). Druhého kandidáta na primátora Jozefa Slosarčíka porazil o 4572 hlasov. "Vnímam to aj ako vyjadrenie spokojnosti s prácou nášho mesta," zhodnotil Prílepok. Pôjde o jeho druhé volebné obdobie.



Počas soboty (29. 10.) prišlo do volebných miestností v Dolnom Kubíne odovzdať svoj hlas 41,27 percenta voličov.