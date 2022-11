Znovuzvolený primátor Rožňavy M. Domik sa druhýkrát ujal funkcie

Rožňava 22. novembra (TASR) – Znovuzvolený primátor mesta Rožňava Michal Domik sa v pondelok (21. 11.) na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve oficiálne druhýkrát ujal vedenia mesta. Sľub zložilo aj 13 mestských poslancov.



V porovnaní s doterajším volebným obdobím sa počet členov MsZ v Rožňave znížil o štyroch poslancov. V októbrových komunálnych voľbách uspelo desať nezávislých kandidátov, dvaja kandidáti strany OKS a jeden kandidát strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.



Znovuzvolený primátor vo svojom príhovore skonštatoval, že mesto v súvislosti s infláciou a energetickou krízou čaká neisté obdobie, no je pripravené výzvam čeliť. Za svoj hlavný cieľ na nasledujúce roky označil budovanie infraštruktúry a občianskej vybavenosti.



Poslanci mesta na zasadnutí schválili zvýšenie platu primátora o 50 percent, základný plat primátora Rožňavy v zmysle zákona predstavuje 3403 eur. Ako pre TASR uviedol Domik, zo svojho platu plánuje naďalej pomáhať ľuďom v núdzi. Na tento účel má od nástupu do funkcie zriadený aj transparentný účet.



Michal Domik je primátorom Rožňavy od roku 2018, v októbrových komunálnych voľbách získal 73,72 percenta hlasov. Jeho protikandidátom bol bývalý primátor mesta Pavol Burdiga so ziskom 26,27 percenta hlasov. Volebná účasť v meste dosiahla 33,19 percenta.