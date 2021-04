Zo sídliska v Humennom vyviezli takmer 40 ton kuchynského odpadu

Humenné 20. apríla (TASR) – Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností, ktorý od 1. januára tohto roka zaviedla samospráva mesta Humenné na najväčšom mestskom sídlisku, sa medzi jeho obyvateľmi stretol s pozitívnou odozvou. Počas prvých troch mesiacov jeho realizácie tam zo špeciálnych kontajnerov vyviezli 36,64 tony biologicky rozložiteľného odpadu, informoval o tom TASR riaditeľ technických služieb (TS) mesta Milan Kuruc.



Ocenil aj obyvateľov za to, ako zodpovedne sa k zberu kuchynského odpadu postavili. "Ak nám to pôjde takto ďalej a naši ľudia v tom nepoľavia, budeme na tom veľmi dobre," povedal s tým, že do pilotného projektu, počas ktorého chceli odstrániť nedostatky v systéme zberu a vývozu kuchynského odpadu, zapojili na Sídlisku III spolu 3100 domácností, ktorým rozdali špeciálne košíky a vrecúška umožňujúce tento odpad skladovať. V rámci sídliska rozmiestnili 57 kusov 240-litrových zberných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO). Ich vývoz realizujú TS v pondelky a piatky, odpad končí vo fermentore v Snine.



Podľa Kurucových slov sa však vo vyvezenom materiáli stále nachádzajú i predmety, ktoré do nádob určených na BRKO nepatria. "Našiel som tam plasty, igelitové vrecúška, a dokonca aj sklenené fľaše. Neviem, či to je z nevedomosti, nepozornosti alebo to niekto robí naschvál," ozrejmil. Ako podotkol, "je to o zodpovednosti každého obyvateľa".



Záujem o možnosť separovaného zberu BRKO už majú prejavovať aj obyvatelia ďalších mestských častí. "Bohužiaľ, momentálne na to nemáme financie. Prihlásili sme sa do výzvy Environmentálneho fondu, v rámci ktorej by sme mali dostať peniaze, za ktoré by sme nakúpili kontajnery, košíky aj vrecúška do všetkých domácností na všetky sídliská," doplnil Kuruc s tým, že rodinné domy už kompostéry od mesta v minulosti dostali. Ak TS vo výzve úspešné nebudú, humenská samospráva bude na zabezpečenie zberu kuchynského odpadu v rámci celého mesta musieť hľadať iné zdroje, keďže jej táto povinnosť od 1. júla vyplýva zo zákona.