Zo skladu v Hanušovciach nad Topľou ukradli dopravné zábrany aj značky
Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 5000 eur.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 27. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež z oploteného skladu v Hanušovciach nad Topľou. Neznámy páchateľ zo skladu odcudzil desiatky dopravných prvkov a zariadení. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ku krádeži došlo v období od 24. marca do 24. apríla.
„Páchateľ odcudzil 50 kusov mobilných kovových zábran, 30 kusov smerovacích dosiek červeno-bielej farby s podstavcovou platňou, ako aj osem kusov dopravných značiek,“ spresnila hovorkyňa. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 5000 eur.
„Páchateľ odcudzil 50 kusov mobilných kovových zábran, 30 kusov smerovacích dosiek červeno-bielej farby s podstavcovou platňou, ako aj osem kusov dopravných značiek,“ spresnila hovorkyňa. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 5000 eur.