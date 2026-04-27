Pondelok 27. apríl 2026
Zo skladu v Hanušovciach nad Topľou ukradli dopravné zábrany aj značky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 27. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež z oploteného skladu v Hanušovciach nad Topľou. Neznámy páchateľ zo skladu odcudzil desiatky dopravných prvkov a zariadení. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ku krádeži došlo v období od 24. marca do 24. apríla.

„Páchateľ odcudzil 50 kusov mobilných kovových zábran, 30 kusov smerovacích dosiek červeno-bielej farby s podstavcovou platňou, ako aj osem kusov dopravných značiek,“ spresnila hovorkyňa. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na viac ako 5000 eur.
