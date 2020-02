Zo športoviska v Banskej Štiavnici má vzniknúť nový atletický štadión

Banská Štiavnica 19. februára (TASR) - Futbalový štadión v Banskej Štiavnici by sa mal v nasledujúcich mesiacoch dočkať veľkej rekonštrukcie. Vďaka dotácii vo výške 250.000 eur zo Slovenského atletického zväzu (SAZ) by sa malo toto mestské športovisko premeniť na moderný atletický štadión.



Banskoštiavnickí poslanci v stredu na rokovaní mestského zastupiteľstva dali primátorke Nadežde Babiakovej mandát na to, aby podpísala zmluvu o realizácii projektu. Ten mesto dofinancuje ešte aj z vlastných finančných prostriedkov. Samospráva tak teraz bude musieť podľa jej slov vyriešiť otázku, v akom rozsahu projekt dofinancuje a z akých zdrojov.



Žiadosť bola totiž vypracovaná na rekonštrukciu bežeckej dráhy, ktorá spočíva vo výmene povrchu za tartanový a renováciu sektoru pre skok do diaľky. Samospráva však chce, aby atletický štadión spĺňal technické požiadavky IAAF a bol vhodný pre prípravu kvalitných reprezentantov atletických disciplín, čo je aj podmienka SAZ pri poskytnutí dotácie.



Preto bude potrebné na štadióne vybudovať aj sektory pre skok do výšky, trať vodnej priekopy, sektor na hod oštepom a sektor na vrh guľou, čo si vyžiada celkové náklady vo výške viac ako 533.000 eur. Projekt by sa mal realizovať v rokoch 2020 až 2022.