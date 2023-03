Zo stanice Nivy zvažujú presmerovať niektoré prímestské autobusy

Bratislava 1. marca (TASR) - Z autobusovej stanice Nivy v Bratislave zvažujú presmerovať niektoré linky prímestskej autobusovej dopravy na iné zastávky v rámci hlavného mesta. TASR to potvrdili z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy. Upozornil na to portál Zregiónu.sk.



"V tejto veci sa uskutočnilo úvodné stretnutie za účasti BSK, Bratislavskej integrovanej dopravy, mesta Bratislava, Dopravného podniku Bratislava, kde sa načrtol zámer presmerovania niektorých liniek prímestskej dopravy na iné zastávky," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Téma podľa jej slov ešte nie je uzatvorená. "Je to v rovine uvažovania a budú nasledovať ďalšie rokovania," podotkla. Ako tvrdí, súvisí to aj s plánovanou júlovou reorganizáciou bratislavskej mestskej hromadnej dopravy.



Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, uviedol, že o zavedení či zrušení zastávky na trase autobusovej linky rozhoduje BSK.



"Prípadné skrátenie trás liniek prímestskej autobusovej dopravy a presunutie koncových zastávok do okrajových častí Bratislavy je v súlade s aktuálnymi trendami vo verejnej doprave. Vyžadovalo by si však vybudovanie kvalitných prestupových terminálov so službami pre cestujúcich a zázemím pre vodičov," skonštatoval pre TASR hovorca dopravcu Peter Stach.



Novú autobusovú stanicu v komplexe Nivy na bratislavských Mlynských nivách otvorili koncom septembra 2021. Najbližších 40 rokov ju má prevádzkovať dopravca Slovak Lines. Na otázky TASR, o zámere presmerovať niektoré autobusové linky zo stanice, zatiaľ neodpovedal.