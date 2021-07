Zo starého kina v Kokave nad Rimavicou budú nájomné byty

Kokava nad Rimavicou 22. júla (TASR) - Staré kino z konca 30. rokov uplynulého storočia prestavajú v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár na nájomné byty. Náklady na novú 11-bytovku by mali dosiahnuť takmer jeden milión eur.



V kine sa naposledy premietalo začiatkom 90. rokov, neskôr tam boli sklady rôznych firiem, v uplynulých rokoch bol objekt už ale prázdny a postupne chátral.



Objekt chcela obec najskôr predať. "S myšlienkou prerobiť budovu na nájomné byty sme prišli pred niekoľkými rokmi. V dedine totiž stále evidujeme záujem o túto formu bývania," uviedol pre TASR starosta Ján Chromek.



Stavbu budú financovať podľa klasickej schémy - z príspevku od štátu a pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na stavbu je už vydané aj stavebné povolenie. Starosta predpokladá, že ľudia by sa do nového objektu mohli nasťahovať začiatkom roku 2023.



Aj keď okres a samotná obec majú pomerne vysokú mieru nezamestnanosti, ľudia majú podľa starostu záujem bývať v tejto dedine. "V poslednom období evidujeme aj zvýšený záujem o stavbu rodinných domov," doplnil Chromek.