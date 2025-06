Zo Strážskeho začínajú odvážať prvé sudy, celkovo odstránia 150 ton

Strážske 11. júna (TASR) - Z areálu bývalého podniku Chemko Strážske sa začína odvoz polychlórovaných bifenylov (PCB). Celkovo bude odstránených 150 ton odpadu. Prepravu zabezpečí 35 kamiónov, ktoré budú eskortované políciou do spaľovne vo Viedni. V stredu to v Strážskom oznámili podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



„Týchto 150 ton, ktoré boli doteraz uskladnené v sudoch vystavených poveternostným vplyvom, dnes začíname z areálu Chemko Strážske likvidovať,“ uviedol Taraba. Minister vnútra pripomenul, že už v roku 2020 bola v súvislosti s environmentálnou záťažou v Chemku Strážske vyhlásená mimoriadna situácia pre územie Prešovského a Košického kraja. „Ak chceme, aby bolo Slovensko bezpečné, jeho súčasťou musí byť aj ochrana životného prostredia. Tá bola celé desaťročia zanedbávaná. My však máme odvahu riešiť aj takéto dlhodobo neriešené problémy,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že nákladné autá s odpadom budú na žiadosť ministra životného prostredia sprevádzané policajnou hliadkou, aby sa predišlo akýmkoľvek pochybeniam či incidentom.







Na zneškodnenie PCB odpadu vyhlásil envirorezort verejné obstarávanie vo februári minulého roka. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 570.000 eur. Výkonný riaditeľ spoločnosti Detox Daniel Studený uviedol, že likvidácia 150 ton odpadu by mala trvať približne tri mesiace. „V prvej fáze prebehlo triedenie odpadu podľa miery kontaminácie. Išlo najmä o destilačné zvyšky, tuhšie, lepkavé ako smola, ale aj tekuté odpady. Tie boli analyzované a rozdelené podľa kvality, keďže spracovatelia týchto nebezpečných látok majú prísne technologické a finančné podmienky,“ vysvetlil. Doplnil, že približne 80 percent odpadu je pripravených na expedíciu. Očakáva sa, že v priebehu troch mesiacov bude celý objem vyvezený.



Taraba zároveň upozornil na potrebu vybudovania vlastných spaľovní na Slovensku. „Pokiaľ Slovensko nebude mať svoje vlastné zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, budeme odkázaní na to, kto nám to dovolí odviezť a za akú cenu. Sme banánová republika, pokiaľ ide o zneškodňovanie odpadov, a ak sa toto zásadne a rýchlo nezmení, budeme chodiť prosiť cudzie štáty,“ zdôraznil.







Aktuálne prebiehajú aj trhové konzultácie k ďalšej etape, v ktorej by malo dôjsť k zneškodneniu približne 5000 sudov s PCB látkami v objekte teplárne v areáli Chemko Strážske. Súbežne prebiehajú práce na príprave geologického prieskumu lokality.