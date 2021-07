Zo zavraždenia družky v Markušovciach obvinila polícia 38-ročného muža

Markušovce 14. júla (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil policajný vyšetrovateľ 38-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves v súvislosti s násilným činom, ku ktorému došlo v pondelok (12. 7.) popoludní v jednom z bytov v obci Markušovce. „Podľa doterajšieho vyšetrovania muž za doposiaľ presne neobjasnených okolností kuchynským nožom bodol do oblasti krku svoju 32-ročnú družku a spôsobil jej zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uviedla v stredu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Policajti krátko po skutku na mieste muža obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní neodkladných prvotných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Následne krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.



„Za tento čin, spáchaný na chránenej osobe, obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Bližšie okolnosti, ako aj motív konania obvineného muža sú predmetom vyšetrovania,“ doplnila Mésarová.