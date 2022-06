Zo Zeleného kríčka bude po novom možný prechod na Františkánsku ulicu

Trnava 9. júna (TASR) – Mesto Trnava sprístupnilo po 12 mesiacoch rekonštrukcie lokalitu roky opomínaného Zeleného kríčka s autobusovou stanicou. Modernizácia verejného priestoru si podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej vyžiadala náklady 2,5 milióna eur. Novinkou pre Trnavčanov bude priechod od zastávok priamo na Františkánsku ulicu za hradbami, a to prepojovacou uličkou cez polyfunkčný objekt, ktorý v susedstve Galérie Jána Koniarka vybudoval súkromný investor.



Zmluvu o tom uzavrelo mesto s investorom ešte v roku 2017, postupne s dodatkami. Vstup do objektu je cez bránu budovy od Zeleného kríčka. Ide o schodisko v átriu, pre imobilných je k dispozícii výťah pod ním. Podľa zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá je zverejnená na egov.trnava.sk, má byť verejnosti priechod prístupný denne od 5.00 do 24.00 h. Prepojovacia ulička bola vybudovaná podľa podmienok pamiatkarov.







V prípade samotnej rekonštrukcie Zeleného kríčka sa Trnave podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 1,305 milióna eur. "Povrchy komunikácií boli kompletne vymenené, chodník má novú dlažbu, pribudli moderné zastávky autobusov a cestujúcich o spojoch informujú elektronické tabule. Pribudli nové lavičky, osvetlenie, iluminácia pri galérii. Prechod z Parku Antona Bernoláka smerom na Hospodársku ulicu je pre chodcov aj cyklistov po novej lávke ponad Trnávku," informovala hovorkyňa. Zelený kríček zatiaľ funguje v režime predčasného užívania stavby, ako jediný zatiaľ nie je sprístupnený objekt s verejnými toaletami. Budova bude otvorená po skolaudovaní a budú sa v nej nachádzať aj komerčné prevádzky. Na tieto nebytové priestory v súčasnosti prebieha obchodná verejná súťaž.