Zo železničného mosta v Hlohovci odcudzili dočasné osvetlenie

Hlohovec 30. mája (TASR) - Z lávky železničného mosta v Hlohovci odcudzil neznámy páchateľ dočasné osvetlenie. Zmizlo 24 svietidiel, časť držiacich tyčí, poškodená bola aj hlavná rozvodná skriňa a prestrihnuté elektrické káble. Polícia pátra po páchateľovi a vyzýva svedkov, aby podali informácie, ak si všimli podozrivé osoby. Uvádza to hlohovská radnica na sociálnej sieti.



Lávka dostala osvetlenie vlani, v čase odstavenia cestného mosta ponad Váh pre jeho havarijný stav. Bola dočasnou jedinou prístupovou trasou pre peších z a do Hlohovca. Mesto investovalo podľa viceprimátora Miloslava Drgoňa do opatrení, ktoré zvýšili bezpečnosť lávky. Okrem osvetlenia došlo k doplneniu nosnej konštrukcie podlahy doplnkovými priečnymi nosníkmi a urobil sa protišmykový reflexný náter. Výšku škody podľa viceprimátora, ako uviedol pre TASR, mesto aktuálne vyčísľuje.