Zo Železničnej polikliniky vo Zvolene lekárov vysťahujú do 30. júna

Zvolen 30. januára (TASR) - Do zvolenskej nemocnice budú ambulancie zo Železničnej polikliniky vo Zvolene postupne sťahovať do 30. júna. Pre TASR to uviedla Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú zvolenská nemocnica patrí.



Dodala, že je to 13 lekárov a 30 ľudí ošetrovateľského personálu. "Presťahujeme všetkých lekárov a ich ambulancie, a to do priestorov polikliniky v areáli nemocnice," objasnila hovorkyňa spoločnosti Agel SK Eva Peterová. Železnice predĺžili nájom pre Agel SK v priestoroch zvolenskej polikliniky na Ulici Jana Jiskru vlani v lete.



Železničná poliklinika neďaleko Zvolenského zámku vo Zvolene je dlhodobo na predaj. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) bez lekárov. "Momentálne je však ponukové konanie na odpredaj pozastavené pre aktualizáciu podkladov v zmysle predpisov," informovala TASR hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.



Poliklinika sa nachádza v zastavanom území v širšom centre mesta Zvolen. Areál tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. Dominantná je šesťposchodová budova polikliniky s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Celková rozloha areálu predstavuje 1297 štvorcových metrov.



Podľa ŽSR je tento zvolenský areál klasifikovaný ako ich prebytočný majetok a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou. Je to objekt, ktorý železnice ponúkajú záujemcom v rámci racionalizácie rozsahu nehnuteľností a znižovania nákladov na správu.