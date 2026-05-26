Zo Zemplínskej šíravy vyštartuje FIVA Rally historických vozidiel
Autor TASR
Kaluža 26. mája (TASR) - Zo Zemplínskej šíravy odštartuje v stredu (27. 5.) prvá etapa piateho ročníka podujatia 500 km slovenských FIVA Rally 2026. Kolóna viac ako stovky historických a športových automobilov povedie cez Svidník, Tatry aj Turčianske Teplice. Súčasťou trasy bude aj špeciálna skúška vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku či prezentácia vozidiel v Bardejove. Ako informovali organizátori medzinárodnej súťaže, finále podujatia si nadšenci áut môžu prísť vychutnať v sobotu (30. 5.) v Bratislave.
Organizátori z Design Veteran Car Club evidujú v jubilejnom ročníku rekordný záujem. Do štartovej listiny vybrali 109 vozidiel, ďalších 83 prihlášok už pre kapacitné dôvody neprijali. Na podujatí sa zúčastní približne 250 účastníkov zo Slovenska, z viacerých európskych krajín, ale aj z USA či Číny. Autovlakom prepravili približne 80 historických vozidiel z Bratislavy na východ Slovenska.
V kategórii oldtimerov sa predstavia viaceré vzácne vozidlá vrátane Maybachu SW38 Special Roadster z roku 1937, hasičského špeciálu American LaFrance z roku 1919 či automobilu Wikov 7/28 z roku 1929. Kategóriu youngtimerov doplnia napríklad Ferrari Dino 246 GT z roku 1970, Facel Vega HK500 alebo Mercedes-Benz 300d „Adenauer“.
Ďalšie etapy povedú cez Oravu, Čičmany či motokárový okruh Dlhá. Vyvrcholením podujatia bude sobotňajšia prezentácia vozidiel na bratislavskom nábreží. Historické a športové automobily budú od 14.00 h sprístupnené verejnosti. Súčasťou programu bude aj detské podujatie 100 metrov bratislavských.
