Zo žilinskej FNsP previezli za tri dni do iných nemocníc 16 pacientov

Žilina 8. novembra (TASR) – Z Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline previezli od soboty (6. 11.) do pondelka 16 pacientov s ochorením COVID-19 do iných nemocníc v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Podľa hovorkyne Lenky Zátekovej sa žilinská nemocnica ocitla vzhľadom na intenzívny nárast pacientov v tretej fáze reprofilizácie.



Doplnila, že vyčlenených je 98 lôžok na troch lôžkových jednotkách. "V sobotu večer sme previezli ventilovaného 39-ročného muža, z noci na ráno ďalších šesť pacientov s podporou kyslíka. Čo sme uvoľnili, sa veľmi rýchlo zaplnilo. Samozrejme, starostlivosť zabezpečíme aj v tejto situácii pre každého akútneho pacienta, no dlhodobo je takýto stav neudržateľný. Dnes preto realizujeme vďaka krajskému koordinačnému stredisku preklad ďalších deviatich pacientov, aby sme uvoľnili kapacity na príjem pacientov," upozornila Záteková.



Podotkla, že z hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je nezaočkovaných 86 percent. "Prosíme všetkých, aby nám pomohli spomaliť šírenie ochorenia COVID-19 a pokúsili sa uzatvoriť osobné, rodinné a pracovné bubliny na minimum. Dodržiavali všetky opatrenia, podporili svoju imunitu, chránili seba i blízkych. Mimoriadne dôležité je chrániť predovšetkým starších a chorých," vyzvala hovorkyňa žilinskej nemocnice s tým, že priemerný vek pacientov na umelej pľúcnej ventilácii je však 61 rokov a s vážnym priebehom ochorenia prijímajú v nemocnici aj mladších pacientov.



"Zároveň pripomíname, že očkujeme každý pracovný deň, v utorky a štvrtky od 7.00 do 18.15 h, v pondelky, stredy a piatky od 7.00 do 15.00 h, aj bez registrácie," dodala Záteková.