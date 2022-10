Zo Žiliny sa opäť pocestuje vlakom do ČR cez Čadcu bez prestupu

Čadca 19. októbra (TASR) - Na železničnej trati zo Žiliny do Českej republiky cez Čadcu sa cestujúci od piatka (21. 10.) opäť odvezú bez prestupov do náhradnej autobusovej dopravy. Výluku na trati z dôvodu stabilizácie svahu manažér infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ukončil pred plánovaným termínom 24. októbra. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Doplnil, že od piatka do 18. júna 2023 bude na trati Čadca – Čadca štátna hranica jednokoľajná prevádzka s vynútenými zmenami. "Ide tiež o stabilizáciu zosuvu trate a zlepšenie bezpečnosti na danom úseku. Medzištátne vlaky začnú premávať celodenne po jednej koľaji len s drobnými časovými zmenami," uviedol Kováč.



V regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca - Mosty u Jablunkova (ČR) budú všetky osobné vlaky vedené v štandardnom režime, teda bez náhradnej autobusovej dopravy, dodal hovorca ZSSK.