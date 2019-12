Zo zimného štadióna v Kežmarku vznikne multifunkčná aréna

Kežmarok 10. decembra (TASR) – Z kežmarského zimného štadióna vznikne multifunkčná aréna. Mesto totiž v novembri podpísalo zmluvu na jeho dostavbu, ktorá by mala byť hotová do konca leta budúceho roka. „Ideme do poslednej etapy výstavby zimného štadióna, a tým bude 'povýšený' na arénu. Už by tu nemala byť zima, teplota vo vnútri bude od 12 do 18 stupňov. Zmluva je podpísaná a dúfam, že sa stavba čím skôr začne,“ uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák s tým, že zhotoviteľ má na realizáciu diela 200 dní od odovzdania staveniska.



Pribudne aj oplotenie areálu či parkovisko. Vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku na Mestskom úrade v Kežmarku Eva Kelbelová dodala, že dobudovať je potrebné dvojpodlažnú prístavbu prevádzkového zázemia, skompletizovať a ukončiť súčasnú hrubú uzatvorenú stavbu zázemia. Samotný priestor haly zimného štadióna bude doplnený o klimatizačné jednotky. „V priestore zázemia vznikne ďalších šesť šatní pre mládežnícke mužstvá s hygienickým zázemím, administratívne priestory pre hokejový klub so zasadačkou, tlačovou miestnosťou, kaviareň fitnes centrum, VIP priestory, sklady a technické miestnosti. Celkove je potrebné ukončiť a dobudovať 101 miestností,“ vymenovala Kelbelová.



Kežmarok Aréna by mala slúžiť predovšetkým na hokej a na kultúrne podujatia. Počas nich má byť na juhozápadnej strane postavené mobilné pódium a návštevníci budú môcť stáť aj na ľadovej ploche vďaka rohožiam. Projekt počíta s 2316 miestami na sedenie v hľadisku, na ploche bude môcť byť ďalších 1160 ľudí. Dostavbu zimného štadióna, ktorá bude stáť takmer 2,4 milióna eur, zabezpečí spoločnosť Milanko.