OZBROJENÝ BEZ POVOLENIA: Pri domovej prehliadke polícia našla zbraň

Humenné 27. apríla (TASR) – Obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami čelí 41-ročný muž z okresu Humenné. Počas domovej prehliadky súvisiacej s prípadom našli policajti v jednom z domov v obci Zboj krátku strelnú zbraň aj so zásobníkom. Podľa polície sa mal obvinený snažiť získať i ďalšie zbrane. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Bolo preukázané, že muž si bez potrebného povolenia zadovážil krátku strelnú zbraň a túto neoprávnene prechovával aj napriek tomu, že nie je držiteľom zbrojného preukazu. Muž taktiež vyvíjal aktivity smerujúce k zabezpečeniu ďalších strelných zbraní," priblížila.



Polícia muža v utorok (26. 4.) obmedzila na osobnej slobode, na základe dôkaznej situácie obvinila a umiestnila do cely policajného zaistenia.