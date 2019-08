Zo Žltej veže spadol poľský turista, podozrenie z úrazu chrbtice

Muž po približne 20-metrovom páde z hrebeňa utrpel mnohopočetné poranenia s podozrením na úraz chrbtice, uviedla HZS s tým, že zraneného museli zo steny vyslobodiť pomocou navijaka.

Vysoké Tatry 17. augusta (TASR) – Pád turistu zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách ohlásili v sobotu popoludní Horskej záchrannej službe (HZS). Pre skalný terén museli prísť 22-ročnému poľskému turistovi na pomoc aj leteckí záchranári. Informovala o tom HZS na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti.



Muž po približne 20-metrovom páde z hrebeňa utrpel mnohopočetné poranenia s podozrením na úraz chrbtice, uviedla HZS s tým, že zraneného museli zo steny vyslobodiť pomocou navijaka. Následne ho Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) transportovala do Starého Smokovca, kde ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Druhému z dvojice poľských turistov sa nič nestalo.



Záchranné práce komplikoval neprístupný terén. "O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá smerovala do doliny s lekárom na palube. Po obhliadke terénu zo vzduchu sa zistilo, že na mieste sa nachádzajú dve osoby, z toho jedna utrpela zranenie. Keďže išlo o zásah v skalnom teréne, posádka vrtuľníka smerovala po dvoch záchranárov HZS vybavených horolezeckým materiálom na heliport do Starého Smokovca, kde vysadila lekára. Prvý záchranár HZS bol následne vysadený na Streleckých poliach, s druhým letel vrtuľník na miesto pádu," opisujú záchranári zásah.