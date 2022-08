Zo Zvolena vyrazí Sklársky expres, cieľom je aj festival Koliesko

Zvolen 3. augusta (TASR) – Na objavovanie tajov sklárskeho remesla sa v sobotu 6. augusta vydá zo Zvolena do Kokavy nad Rimavicou Sklársky expres. Historický vláčik zamieri s turistami a záujemcami o históriu do regiónu, kde táto tradícia pretrváva už viac ako 215 rokov.



Ako informuje stránka zahoramizadolami.sk, sprievodcom v Sklárskom exprese bude samotný gróf Anton Forgáč, ktorý dal v 18. storočí v Utekáči postaviť sklárne a priviedol do regiónu sklárskych odborníkov. Do tajov sklárstva zasvätia počas jazdy cestujúcich aj samotní historici žijúci sklárskou históriou i súčasnosťou.



Sklársky expres má cieľovú stanicu v Kokave nad Rimavicou, kde je v starej škole pripravená výstava Príbeh skla II. Práve v deň jazdy Sklárskeho expresu bude v Kokave nad Rimavicou tradičné remeselné folklórne podujatie Koliesko, kde bude mať vlak niekoľkohodinovú prestávku.



Sklársky expres potiahne motorový rušeň, tzv. okuliarnik. Dvojica predných okien s prísne pôsobiacim ohraničením širokými obrúčkami výrazne evokuje potápačské okuliare. Je to jediný stroj tohto radu na Slovensku.



Trať z Poltára do Kokavy nad Rimavicou bola postavená v roku 1908, ďalej do Utekáča o rok neskôr. Tak sa začala po tejto trati preprava surovín i lokálnych produktov.