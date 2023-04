Turisti sa môžu tešiť, Zoborské ferraty sprístupnia o niekoľko dní

Nitra 18. apríla (TASR) - Nová turistická sezóna na zoborských ferratách sa začne 1. mája a potrvá až do 1. decembra. Na svojej webovej stránke o tom informovali ich prevádzkovatelia.



Via Ferrata Zobor sa nachádza priamo pod vrcholom Pyramídy. Cesta k jednotlivým úsekom vedie po modrej turistickej značke. Z nej je odbočka priamo k ferratám, ktorá vedie cez kremencové pole. Turisti tu nájdu tri trasy. Trasa Dubová a Brezová merajú 60 metrov a tretia Výstupovka vedie skalami v dĺžke 12 metrov. Ferraty okrem toho ponúkajú aj 15 metrov dlhý lanový most.



Zoborské ferraty sprístupnili minulý rok v septembri, ich vlastníkom je Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Ako upozornili prevádzkovatelia, pohyb na trasách pod Pyramídou je na vlastné riziko a s povinnou výbavou. Požičovňu ferratových setov nájdu turisti na mieste niekdajšej nástupnej stanice lanovky.