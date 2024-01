Zoborský kláštor doplní lesná lávka, kultúrna zóna i bylinková záhrada

Nitra 7. januára (TASR) - Okolie zaniknutého Zoborského kláštora dostane novú podobu. Mesto Nitra už vybralo víťaza architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu priestoru, ktorým je ateliér Rudohradský. "Ten teraz musí do vizualizácií zapracovať pripomienky komisie mesta a krajského pamiatkového úradu," informovala radnica.



Nosným motívom rekonštrukcie bývalého Zoborského kláštora bude lesná lávka, po ktorej sa návštevníci budú môcť prechádzať okolo celého areálu, mimo archeologickej lokality. "Neinvazívne tak môžu pozorovať postup prác archeológov," uviedli tvorcovia víťazného návrhu.



Z novej lávky bude vytvorený prístup do kultúrnej zóny pri Rákocziho altánku a tiež do ovocného sadu v okolí mníšskych eremitiek, muzeálnej zóny okolo Kostola sv. Jozefa aj do rekreačnej zóny. Jej súčasťou má byť zrekonštruovaný pôvodný skleníka. "Autori návrhu ho dopĺňajú o funkciu správcu s toaletami pre návštevníkov. V samotnom objekte skleníka a jeho tesnej blízkosti sa uvažuje o vytvorení náučnej bylinkovej záhrady s odkazom na mnícha Cypriána, ktorý tu pôsobil," doplnil mestský úrad.