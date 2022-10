Žobrácka opera je prvou premiérou novej sezóny v rusínskom DAD

Prešov 19. októbra (TASR) – Prvou premiérou v novej sezóne Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove bude inscenácia Žobrácka opera. Uvedú ju v piatok 21. októbra na domovskej hlavnej scéne. Inscenačný kolektív vedie režisér Kamil Žiška. TASR o tom za divadlo informoval Jozef Jurčišin.



"Žijeme čudné časy, a tak nejaký veselý kontrapunkt z javiska sa podľa nás zíde divákom. Hra je i svojím záverom ladená optimisticky," poznamenal na margo zaradenia inscenácie do repertoáru.



Riaditeľ DAD Marián Marko povedal, že po texte anglického autora Johna Gaya siahli preto, lebo je inšpiratívny. "Pôvodne paródia na veľké opery mala už pri svojej premiére v roku 1728 veľký úspech. My sme práve siahli po pôvodine. Okrem komédie je to aj satira života vrchných vrstiev a súboj dvoch subriet prebieha v prostredí organizovaného podsvetia toho obdobia," podčiarkol Marko s tým, že je to prvá spolupráca DAD so Žiškom.



Hlavnou dejovou postavou je Macheath zvaný Kapitán, vodca lupičskej bandy, záletník, ktorý sa dostane do milostného trojuholníka. Stvárňuje ho Vladimír Roháč, ktorý má už osobnú skúsenosť zo spolupráce so Žiškom na inej scéne. 'Partnerky' kapitána stvárňujú Zdenka Kvasková (ako Lucy) a Zuzana Kovalčíková (ako Polly). Na javisku si zahrá dovedna 12 členov hereckého kolektívu. Žiška sa v inscenačnom kolektíve zhostil okrem pozície režiséra a skladateľa hudby aj úlohy scénografa. Autorkou kostýmov je Janka Kadaňková. Dramaturgicky mala dielo na starosti domáca Terézia Mindošová.



DAD ako jediné profesionálne divadlo na Slovensku hrá svoje predstavenia v rusínskom jazyku. Žobrácka opera je v 77. sezóne vrátane tých, ktoré divadlo absolvovalo pod názvom Ukrajinské národné divadlo v Prešove, v poradí 390. premiérou. Na jej realizáciu DAD získalo dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.