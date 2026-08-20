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Zolnaiovú v košickom Starom Meste podporili ďalšie strany
Podľa Petra Poláka z Hnutia Slovensko môže priniesť nový impulz, zodpovedné hospodárenie a otvorenú samosprávu.
Autor TASR
Košice 20. augusta (TASR) - Kandidatúru na post starostky košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto Renáty Zolnaiovej podporili vo štvrtok aj Hnutie Slovensko a Maďarské fórum. V júni oznámila kandidatúru s podporou koalície SaS, OKS, DS-ODS a NOVA. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie politickej strany SaS.
Podľa Petra Poláka z Hnutia Slovensko môže priniesť nový impulz, zodpovedné hospodárenie a otvorenú samosprávu. „Renáta Zolnaiová zdieľa hodnoty, na ktorých stojí aj Hnutie Slovensko, a preto sme sa rozhodli podporiť jej kandidatúru,“ uviedol.
Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon tvrdí, že Maďari a Slováci musia spolu koexistovať a hľadať spoločnú cestu, preto podporujú Zolnaiovú v kandidatúre. „Chcel by som preto vyzvať všetkých Košičanov s maďarskými koreňmi či maďarskej národnosti, ktorí chápu spoločnú minulosť a budúcnosť Slovákov a Maďarov, aby podporili práve Renátu Zolnaiovú,“ uviedol.
Zolnaiová stavia svoj program na troch pilieroch - čistota, bezpečnosť a slušnosť. K podpore strán dodala, že požiadavka na čistejšie, bezpečnejšie a lepšie spravované Staré Mesto spája ľudí naprieč politickým spektrom aj komunitami.
Kandidatúru na post starostu MČ Košice - Staré Mesto okrem Zolnaiovej už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčik s podporou strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Igor Holéczy za PS s podporou Za ľudí, Demokratov a Maďarskej aliancie a Peter Škripko ako nestraník s podporou strany Volt Slovensko.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Podľa Petra Poláka z Hnutia Slovensko môže priniesť nový impulz, zodpovedné hospodárenie a otvorenú samosprávu. „Renáta Zolnaiová zdieľa hodnoty, na ktorých stojí aj Hnutie Slovensko, a preto sme sa rozhodli podporiť jej kandidatúru,“ uviedol.
Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon tvrdí, že Maďari a Slováci musia spolu koexistovať a hľadať spoločnú cestu, preto podporujú Zolnaiovú v kandidatúre. „Chcel by som preto vyzvať všetkých Košičanov s maďarskými koreňmi či maďarskej národnosti, ktorí chápu spoločnú minulosť a budúcnosť Slovákov a Maďarov, aby podporili práve Renátu Zolnaiovú,“ uviedol.
Zolnaiová stavia svoj program na troch pilieroch - čistota, bezpečnosť a slušnosť. K podpore strán dodala, že požiadavka na čistejšie, bezpečnejšie a lepšie spravované Staré Mesto spája ľudí naprieč politickým spektrom aj komunitami.
Kandidatúru na post starostu MČ Košice - Staré Mesto okrem Zolnaiovej už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčik s podporou strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Igor Holéczy za PS s podporou Za ľudí, Demokratov a Maďarskej aliancie a Peter Škripko ako nestraník s podporou strany Volt Slovensko.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.