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Zomrel bývalý starosta obce Liptovské Sliače Milan Frič
Na pozícii starostu pôsobil tri volebné obdobia.
Autor TASR
Liptovské Sliače 27. novembra (TASR) - Zomrel bývalý starosta obce Liptovské Sliače v okrese Ružomberok Milan Frič. Na sociálnej sieti o tom informoval novozvolený starosta obce Leonard Ondrejka. Na pozícii starostu Liptovských Sliačov pôsobil Frič tri volebné obdobia.
„Ešte v pondelok 23. novembra mi odovzdal starostovské insígnie a ukončil svoje dvanásťročné pôsobenie na čele našej obce. O to bolestivejšia je dnešná správa o jeho odchode. Mal som možnosť takmer deväť rokov pracovať pod jeho vedením. Ďakujem mu za prejavenú dôveru, pracovnú príležitosť a všetky skúsenosti, ktoré som počas našej spolupráce získal,“ uviedol Ondrejka.
Zároveň poďakoval v mene všetkých obyvateľov obce, poslankýň a poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, ako aj v jeho mene za roky práce a úsilia, ktoré Frič venoval Liptovským Sliačom.
„Ešte v pondelok 23. novembra mi odovzdal starostovské insígnie a ukončil svoje dvanásťročné pôsobenie na čele našej obce. O to bolestivejšia je dnešná správa o jeho odchode. Mal som možnosť takmer deväť rokov pracovať pod jeho vedením. Ďakujem mu za prejavenú dôveru, pracovnú príležitosť a všetky skúsenosti, ktoré som počas našej spolupráce získal,“ uviedol Ondrejka.
Zároveň poďakoval v mene všetkých obyvateľov obce, poslankýň a poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce, ako aj v jeho mene za roky práce a úsilia, ktoré Frič venoval Liptovským Sliačom.