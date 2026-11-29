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Zomrel dlhoročný poslanec a bývalý starosta Krásnej Vladimír Saxa
Úprimnú sústrasť pozostalým vyslovil aj primátor Košíc Ladislav Lörinc.
Autor TASR
Košice 29. novembra (TASR) - Vo veku nedožitých 50 rokov zomrel dlhoročný poslanec a bývalý starosta košickej mestskej časti Krásna Vladimír Saxa. Správu o úmrtí potvrdilo mesto Košice na sociálnej sieti.
„Mesto Košice s hlbokým zármutkom oznamuje, že v sobotu (28. 11.) večer zomrel vo veku nedožitých 50 rokov dlhoročný mestský poslanec, bývalý krajský poslanec a starosta mestskej časti Košice - Krásna v rokoch 2010 - 2014 Vladimír Saxa. Láskavý a starostlivý otec štyroch detí bol aktívny nielen v politike a spoločenskom živote, ale aj v cirkevnom spoločenstve v Krásnej, kde pôsobil ako kurátor,“ uviedlo mesto.
Úprimnú sústrasť pozostalým vyslovil aj primátor Košíc Ladislav Lörinc. „Vlada som poznal ako priateľa a kamaráta. Ako muža, ktorý miloval svoju rodinu, ako poslanca, ktorý hovoril pravdu, a konal vždy čestne. Ako poslanec bojoval za naše mesto, najmä za milovanú Krásnu. Vyslovujem úprimnú sústrasť jeho rodine a česť jeho pamiatke,“ uviedol.
Miesto a čas poslednej rozlúčky s Vladimírom Saxom budú známe v priebehu budúceho týždňa.
„Mesto Košice s hlbokým zármutkom oznamuje, že v sobotu (28. 11.) večer zomrel vo veku nedožitých 50 rokov dlhoročný mestský poslanec, bývalý krajský poslanec a starosta mestskej časti Košice - Krásna v rokoch 2010 - 2014 Vladimír Saxa. Láskavý a starostlivý otec štyroch detí bol aktívny nielen v politike a spoločenskom živote, ale aj v cirkevnom spoločenstve v Krásnej, kde pôsobil ako kurátor,“ uviedlo mesto.
Úprimnú sústrasť pozostalým vyslovil aj primátor Košíc Ladislav Lörinc. „Vlada som poznal ako priateľa a kamaráta. Ako muža, ktorý miloval svoju rodinu, ako poslanca, ktorý hovoril pravdu, a konal vždy čestne. Ako poslanec bojoval za naše mesto, najmä za milovanú Krásnu. Vyslovujem úprimnú sústrasť jeho rodine a česť jeho pamiatke,“ uviedol.
Miesto a čas poslednej rozlúčky s Vladimírom Saxom budú známe v priebehu budúceho týždňa.