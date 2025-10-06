< sekcia Regióny
Zomrel historik a bývalý riaditeľ Trenčianskeho múzea Milan Šišmiš
Autor TASR
Trenčín 6. októbra (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel v sobotu (4. 10.) významný slovenský historik, múzejník a bývalý riaditeľ Trenčianskeho múzea Milan Šišmiš. Múzeum o tom v pondelok informovalo na svojej stránke na sociálnej sieti.
Rodák z Horných Naštíc (okres Bánovce nad Bebravou) vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave históriu a archívnictvo. Od roku 1966 pracoval v Trenčianskom múzeu v Trenčíne, najskôr ako historik, neskôr medzi rokmi 1967 a 1972 ako jeho riaditeľ. „Pod jeho vedením múzeum vydalo dodnes oceňované zborníky (1969 - 1972). S menom Milana Šišmiša ostane už navždy spojená moderná monografia mesta Trenčín, ktorej dva diely vyšli v roku 1993 a 1997. Prvá časť monografie bola v roku 1993 vyhlásená za najlepšiu monografiu na Slovensku,“ priblížilo múzeum.
Doplnilo, že historika neopustil bádateľský elán ani po jeho odchode na dôchodok v roku 2000. „Bol stálym návštevníkom našej knižnice, neúnavným inšpirátorom viacerých našich kolegov a zdrojom múdrosti pre bádateľov o jednu alebo dve generácie mladších. Milanovi Šišmišovi bolo v roku 2018 venované aj druhé číslo obnoveného zborníka Trenčianskeho múzea,“ uzavrelo.
