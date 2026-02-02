< sekcia Regióny
Zomrel podnikateľ M. Vareha, v minulosti bol odsúdený za krátenie dane
Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Malý Kamenec 2. februára (TASR) - V obci Malý Kamenec v okrese Trebišov zasahovali v nedeľu (1. 2.) zdravotní záchranári. Pomoc potreboval 63-ročný muž. Zachrániť sa ho nepodarilo, lekár konštatoval úmrtie. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská. Televízia Joj informovala, že išlo o podnikateľa Mikuláša Varehu.
„Operátor tiesňovej linky 155 na miesto vyslal dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 63-ročný muž bol po kardiopulmonálnej resuscitácii transportovaný do nemocnice v Kráľovskom Chlmci,“ uviedla Frőhlich Činovská.
Varehu zadržali v roku 2011. Na základe rozhodnutia súdov z roku 2014 si odpykával trest odňatia slobody za trestné činy skrátenia dane a poistného, ako aj za neodvedenie dane a poistného. Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur. Podmienečne ho prepustili v roku 2019.
Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ho vinila z realizácie fiktívnych obchodov medzi firmami, ktoré vlastnil alebo riadil. Prostredníctvom týchto transakcií mal štát pripraviť o 58,1 milióna eur. Zemplínsky podnikateľ figuroval ako konateľ a spoločník v 77 firmách, pričom 11 z nich medzi sebou obchodovalo so štepnými púčikmi jabloní a lykožrútmi. Celkovo mali medzi sebou predať viac ako 55 miliónov štepov (euroočiek) a vyše 414 miliónov kusov lykožrútov.
„Operátor tiesňovej linky 155 na miesto vyslal dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 63-ročný muž bol po kardiopulmonálnej resuscitácii transportovaný do nemocnice v Kráľovskom Chlmci,“ uviedla Frőhlich Činovská.
Varehu zadržali v roku 2011. Na základe rozhodnutia súdov z roku 2014 si odpykával trest odňatia slobody za trestné činy skrátenia dane a poistného, ako aj za neodvedenie dane a poistného. Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur. Podmienečne ho prepustili v roku 2019.
Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ho vinila z realizácie fiktívnych obchodov medzi firmami, ktoré vlastnil alebo riadil. Prostredníctvom týchto transakcií mal štát pripraviť o 58,1 milióna eur. Zemplínsky podnikateľ figuroval ako konateľ a spoločník v 77 firmách, pričom 11 z nich medzi sebou obchodovalo so štepnými púčikmi jabloní a lykožrútmi. Celkovo mali medzi sebou predať viac ako 55 miliónov štepov (euroočiek) a vyše 414 miliónov kusov lykožrútov.