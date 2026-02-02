Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Regióny

Zomrel podnikateľ M. Vareha, v minulosti bol odsúdený za krátenie dane

.
Na snímke eskortujú Mikuláša V. v budove súdu. Foto: TASR - Dušan Hein

Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Malý Kamenec 2. februára (TASR) - V obci Malý Kamenec v okrese Trebišov zasahovali v nedeľu (1. 2.) zdravotní záchranári. Pomoc potreboval 63-ročný muž. Zachrániť sa ho nepodarilo, lekár konštatoval úmrtie. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská. Televízia Joj informovala, že išlo o podnikateľa Mikuláša Varehu.

„Operátor tiesňovej linky 155 na miesto vyslal dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 63-ročný muž bol po kardiopulmonálnej resuscitácii transportovaný do nemocnice v Kráľovskom Chlmci,“ uviedla Frőhlich Činovská.

Varehu zadržali v roku 2011. Na základe rozhodnutia súdov z roku 2014 si odpykával trest odňatia slobody za trestné činy skrátenia dane a poistného, ako aj za neodvedenie dane a poistného. Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur. Podmienečne ho prepustili v roku 2019.

Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ho vinila z realizácie fiktívnych obchodov medzi firmami, ktoré vlastnil alebo riadil. Prostredníctvom týchto transakcií mal štát pripraviť o 58,1 milióna eur. Zemplínsky podnikateľ figuroval ako konateľ a spoločník v 77 firmách, pričom 11 z nich medzi sebou obchodovalo so štepnými púčikmi jabloní a lykožrútmi. Celkovo mali medzi sebou predať viac ako 55 miliónov štepov (euroočiek) a vyše 414 miliónov kusov lykožrútov.
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka