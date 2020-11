Zomrel účastník Púštnej búrky plukovník Ivan Lančarič

Prievidza 18. novembra (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel 15. novembra plukovník Ivan Lančarič z Prievidze. S prvým Slovákom, ktorý pôsobil v Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW), sa verejnosť rozlúči vo štvrtok (19. 11.) na cintoríne na Mariánskej ulici v Prievidzi. Súčasťou poslednej rozlúčky budú i čestné salvy. Informovalo o tom v stredu mesto Prievidza na svojej internetovej stránke.



Ivan Lančarič v roku 1996 úspešne absolvoval konkurz a v OPCW pracoval ako chemický a muničný špecialista – inšpektor štyri roky. V OPCW bol členom inšpekčného tímu, ktorý išiel v rámci organizácie na historicky prvú inšpekciu chemických zbraní. Bolo to do Spojených štátov amerických, kam chodieval aj neskôr na kontrolu likvidácie chemických zbraní v rámci šesťtýždňových cyklov. Na inšpekčných cestách bol aj na území dnešnej Ruskej federácie, Južnej Kórey a v niekoľkých ďalších štátoch.



Plukovník vo výslužbe bol tiež účastníkom operácií Púštny štít a Púštna búrka, pôsobil ako náčelník Vojenského opravárenského závodu 072 v Zemianskych Kostoľanoch a na Ministerstve obrany SR. V Slovenskom verifikačnom centre bol zástupca riaditeľa a náčelník oddelenia chemických zmlúv, až kým neodišiel do OPCW. V roku 2014 dostal Cenu mesta Prievidza za propagáciu mesta doma i v zahraničí a za službu mieru vo svete.