Zomrela bývalá riaditeľka Oravskej galérie E. Ľuptáková

Dolný Kubín 21. februára (TASR) - Vo veku 69 rokov zomrela v piatok bývalá dlhoročná riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne Eva Ľuptáková. Oravská galéria o tom informovala na sociálnej sieti.



Vyštudovala vedu o výtvarnom umení a históriu na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. "Rok pôsobila ako historička umenia v Štátnej galérii v Banskej Bystrici. V roku 1981 nastúpila do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, kde od roku 1984 do 2020 pôsobila ako riaditeľka galérie. Do roku 2022 naďalej zastávala pozíciu historičky umenia a kurátorky výstav," uviedli z galérie.



Eva Ľuptáková bola autorkou koncepcie a generálnou komisárkou expozícií umenia 15. až 20. storočia zo zbierok Oravskej galérie v Župnom dome. "Pripravila množstvo autorských výstav slovenského výtvarného umenia na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Štyri desaťročia formovala výstavnú dramaturgiu Oravskej galérie a budovala jej zbierkový fond. Organizovala medzinárodné sympózium maľby, vďaka ktorému sa podarilo získať do zbierok Oravskej galérie diela od autorov z Poľska, Francúzska, Kanady, Česka a Slovenska. Pôsobila ako znalkyňa v odbore starožitnosti, sakrálne predmety a umelecké diela," priblížili z galérie.



Doplnili, že za svoju odbornú činnosť získala mnohé ocenenia regionálneho i celoslovenského charakteru. Svojou publikačnou činnosťou prispela k propagácii slovenského výtvarného umenia doma i v zahraničí.