Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Regióny

Zomrela bývalá sólistka košickej opery

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

K významným sólovým operným postavám sa začala dostávať v druhej polovici 60. rokov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 23. apríla (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela dlhoročná sólistka košickej opery, mezzosopranistka Mária Adamcová. Informovalo o tom Národné divadlo Košice.

Ako uviedlo divadlo, rodáčka z Važca začínala ako speváčka v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK). Do operného ansámblu v Košiciach prišla v roku 1955 a až do odchodu do speváckeho dôchodku v roku 1991 stvárnila desiatky operných, ale aj operetných postáv.

Podľa muzikológa a operného publicistu Vladimíra Blaha bola Adamcová najvýznamnejšou mezzosopranistkou v dejinách Národného divadla v Košiciach. K významným sólovým operným postavám sa začala dostávať v druhej polovici 60. rokov.

Adamcová zomrela v pondelok (20. 4.). Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok (24. 4.) o 12.00 h na Verejnom cintoríne v Košiciach.
.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle