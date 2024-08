Zomrela členka hereckého súboru SKD v Martine Eliška Nosálová

Martin 16. augusta (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrela v stredu (14. 8.) dlhoročná členka hereckého súboru Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine Eliška Nosálová. TASR o tom v piatok informoval riaditeľ SKD Tibor Kubička.



Eliška Nosálová sa narodila 7. mája 1931 v Kroměříži. Členkou Divadla Slovenského národného povstania v Martine sa stala v roku 1949 po skúsenostiach s účinkovaním v mládežníckom ochotníckom súbore. "Patrila do generácie divadelníkov, ktorí stáli pri zrode profesionálnej divadelnej siete na Slovensku. Postupne sa vypracovala na protagonistku hereckého súboru a za takmer šesť desaťročí vytvorila bohatú galériu postáv, ktoré patria do zlatého fondu martinského divadla," uviedol Kubička.



V počiatkoch jej hereckej kariéry Nosálová podľa neho pútala pozornosť divákov svojím mladistvým zjavom a vrúcnym prejavom, neskôr to boli úlohy, v ktorých uplatnila ženskú gracióznosť pohybu spojenú s dokonalou slovnou konverzáciou. Veľmi úspešné kreácie vytvorila aj v groteskných a veseloherných postavách v hrách slovenskej klasiky. Jej herecký životopis tvoria mnohé významné postavy svetovej dramatiky ako Manon v Manon Lescaut, Ranevská vo Višňovom sade, Paula v hre Keď sa mačky hrajú, Titania v Sne noci svätojánskej.



K výnimočným postavám patrí aj Vera v rozlúčkovej inscenácii jej ženskej hereckej generácie Najstaršie remeslo. Posledné tri inscenácie, v ktorých účinkovala, boli Pamäť, Anjeli všedného dňa a Cesta životom.



"Eliška Nosálová zanechala výraznú stopu aj tvorbou v rozhlasových a dabingových štúdiách, ako aj pred televíznymi a filmovými kamerami. Za všetky spomeňme postavu slepej manželky, matky v legendárnom filme Štefana Uhra Slnko v sieti," doplnil Kubička.



Martinské divadlo a celé dramatické umenie na Slovensku podľa neho stráca v zosnulej Eliške Nosálovej výraznú osobnosť, ktorá svojím tvorivým vkladom obohatila pokladnicu národnej kultúry. "Jej herecké majstrovstvo ostane natrvalo zapísané vo vedomí a srdciach divákov," skonštatoval.



Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 19. augusta o 11.30 h v Dome smútku v Martine.