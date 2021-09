Zomrela košická reštaurátorka Mária Spoločníková

Košice 9. septembra (TASR) - Vo veku nedožitých 95 rokov zomrela vo štvrtok ráno košická reštaurátorka Mária Spoločníková. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Východoslovenskej galérie (VSG) Dorota Kenderová. Vrchol Spoločníkovej tvorby predstavujú reštaurované diela Majstra Pavla z Levoče.



Reštaurovanie u viacerých z nich odhalilo alebo potvrdilo autorstvo Majstra Pavla. „Mária Spoločníková je reštaurátorka, ktorá okrem vysokej kvality reštaurovania a veľkého počtu realizácií aktívne publikovala a obohatila aj teoretické poznatky umeleckej histórie,“ uvádza VSG na svojej webovej stránke s tým, že bola súčasťou prvej generácie profesionálnych slovenských reštaurátorov. Patrila do prvého ročníka poslucháčov ateliéru reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. „Prácu nevykonávala iba preto, lebo ju profesionálne napĺňala a živila, ale preto, že ju považovala za konanie dobra,“ dodáva VSG.



Spoločníkovej bolo zverené reštaurovanie viacerých významných gotických artefaktov Slovenska. Okrem iného pracovala aj na obnove hlavného oltára v Dóme sv. Alžbety v Košiciach či na Víťaznom oblúku a oltároch v Bazilike sv. Egídia v Bardejove. Za svoje reštaurátorské umenie získala viacero ocenení.



Podľa Kenderovej bude posledná rozlúčka so zosnulou Spoločníkovou vo štvrtok 16. septembra v Dóme sv. Alžbety.