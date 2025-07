Zomrela poslankyňa zastupiteľstva v Poprade Anna Schlosserová

Poprad 1. júla (TASR) - V utorok zomrela dlhoročná poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Poprade Anna Schlosserová, bývalá predsedníčka a podpredsedníčka komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, bývalá poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja, členka mestskej rady a tlmočníčka do posunkového jazyka. Mesto Poprad o tom informuje na sociálnej sieti.



„Do všetkého dala svoje srdce. Venovala sa sociálnej oblasti a bola nepísaným ombudsmanom pre všetkých tých, ktorí ju požiadali o pomoc. Nikoho neodmietla. Vybavovala všetky žiadosti občanov, zdvihla telefón, keď bolo treba, riešila a pomáhala,“ zaspomínala si vedúca sociálneho odboru Mestského úradu (MsÚ) v Poprade Petra Závacká.



Schlosserová sa narodila v roku 1956 v Spišskej Sobote, vyštudovala Strednú priemyselnú školu v Poprade, vychovala dve deti - dcéru a syna. V rokoch 1976 až 1985 pracovala v popradskej Tatravagónke na pozícii konštruktér. Od roku 1985 do 1991 pôsobila vo Výskumnom ústave kolejových vozidel v Prahe. Bola tlmočníčka a lektorka kurzov v posunkovej reči. Od roku 2005 bola zapísaná v zozname znalcov a tlmočníkov posunkovej reči ako súdny tlmočník.



Na MsÚ v Poprade pracovala od roku 1992 ako referent oddelenia kontroly, neskôr od roku 2003 do 2010 bola poverená vedením kancelárie prvého kontaktu. V rokoch 2010 až 2015 bola vedúcou Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára v Poprade. Do komunálnej politiky vstúpila v decembri 2010, keď začínala ako nezávislá poslankyňa MsZ vo volebných rokoch 2010 až 2014. V komunálnej politike pôsobila päť volebných období.