Zóna bez peňazí v Trnave má otvorené do sobotňajšieho poludnia

Na sobotnej Zóne bez peňazí sú viac ako štyri desiatky dobrovoľníkov, ktorí s prácou začali už v piatok (21. 6.), keď sa uskutočnili zber vecí a ich triedenie.

Trnava 22. júna (TASR) – Letná Zóna bez peňazí v Trnave opäť prilákala záujem verejnosti. Každým jej pokračovaním sa zvyšuje počet darcov, ktorí bezplatne darujú funkčné odevy, obuv, školské potreby, hračky i veci do domácnosti, rovnako aj počet tých, ktorí hľadajú predmety, ktoré potrebujú. V sobotu do 12.00 h sa koná na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave na sídlisku Na hlinách. Darcov bolo niekoľko desiatok a návštevnosť prekročila 600 osôb.



Organizácie sa pred časom zhostili pedagógovia a študenti gymnázia, aktivitou zaujali aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý Zónu bez peňazí ocenil v súťaži Ekologický čin roka. Pedagogička Andrea Bánová, ktorá spolu s ďalšími stojí za prípravou podujatia, pre TASR povedala, že pre žiakov - dobrovoľníkov má akcia aj výchovný význam. "Vidia, že nie každý dostane všetko od rodičov a zároveň, že nie za každú prácu, ktorú vykonajú, budú aj zaplatení," povedala.



Na sobotnej Zóne bez peňazí sú viac ako štyri desiatky dobrovoľníkov, ktorí s prácou začali už v piatok (21. 6.), keď sa uskutočnili zber vecí a ich triedenie.



Zóna nie je podľa Bánovej len o posúvaní vecí novým majiteľom, ale má aj environmentálny rozmer, znižuje sa tak množstvo odpadu. "Veľká časť týchto vecí by skončila asi v odpade. Trpíme prebytkom, ľudia nemajú veci, ktoré sú funkčné, ale už ich nechcú alebo nepotrebujú, kam dať," konštatovala. Odozva na zónu medzi Trnavčanmi je podľa Bánovej slov veľká. "Veľa ľudí to oslovuje, píšu nám na sociálnu sieť. Chodia sem aj takí, čo hľadajú iba niečo špeciálne, napríklad knihy, obrazy, pomôcky do kuchyne, retro veci, ktoré boli moderné v 60. či 70. rokoch. Každý si tu niečo nájde," doplnila Bánová.