Zóna regulovaného parkovania v Košiciach sa rozšíri

Košice 15. mája (TASR) - Zóna regulovaného parkovania v Košiciach sa od 10. júna rozšíri v lokalite pri amfiteátri aj pri verejnom cintoríne. Vyplýva to z doplnenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta. Zmeny odobrili košickí mestskí poslanci na svojom stredajšom mimoriadnom rokovaní.



"Cieľom VZN je rozšírenie zóny regulovaného parkovania v časti 'veľkého' parkoviska pri amfiteátri o priľahlé parkovisko pred vstupom do areálu amfiteátra, pričom by sa tieto parkoviská prepojili do jedného závorového parkoviska," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorý mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo.



Zmeny sa týkajú aj parkovania v blízkosti verejného cintorína. Parkovacie miesta na Cintorínskej ulici budú po novom začlenená do tarifného pásma N. Hodinová sadzba v tomto pásme je 0,60 eura. "Parkovacie miesta na tejto ulici pôvodne vznikli ako náhrada za parkovacie miesta pri verejnom cintoríne počas rekonštrukčných prác," dodáva magistrát. Samotné parkovisko pred cintorínom bude návštevníkom spoplatnené po dvoch hodinách státia.



MsZ zároveň odobrilo spresnenie ustanovenia o parkovaní vozidiel používaných na poskytovanie kuriérskych, respektíve poštových služieb. Hornú hranicu času zastavenia alebo státia určili na desať minút.