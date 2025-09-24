< sekcia Regióny
Zonácia je podľa aktivistov opäť v rozpore so zákonom
Iniciatíva uviedla, že k zonácii chýba zoznam parciel s rozlohou vyše 28.000 hektárov, ktoré majú byť zaradené do ochranného pásma TANAP-u.
Autor TASR
Vysoké Tatry 24. septembra (TASR) - Zonácia Tatranského národného parku (TANAP) je podľa aktivistov z My sme les už druhýkrát v rozpore s legislatívou. Iniciatíva tvrdí, že sú tak ohrozené milióny eur z plánu obnovy. Správa TANAP-u to odmieta a upozorňuje, že proces schvaľovania tohto kľúčového dokumentu pre ďalšie fungovanie národného parku zatiaľ nie je ukončený.
Iniciatíva uviedla, že k zonácii chýba zoznam parciel s rozlohou vyše 28.000 hektárov, ktoré majú byť zaradené do ochranného pásma TANAP-u. Majitelia, správcovia či nájomcovia tak podľa aktivistov nevedia zistiť, či sa na ich pozemkoch bude meniť stupeň ochrany. Na problémy so zonáciou upozornila iniciatíva už v máji a podala podnet na okresnú prokuratúru. V tom období, rovnako ako teraz, neboli podľa nej predložené všetky dokumenty, ktoré sú k zonácii potrebné.
„Okresná prokuratúra v Prešove vtedy označila proces zonácie za nezákonný. Správa TANAP-u musela zonáciu stiahnuť. Túto príležitosť však nevyužila a zonáciu znovu prekladá s chybami,“ upozornil Milan Olekšák z iniciatívy My sme les. Na chýbajúci zoznam parciel iniciatíva Správu TANAP-u upozornila v júni, napriek tomu ho správa nedoplnila. V novej zonácii sa navrhuje zmena hranice a zmenšenie ochranného pásma, ale občania nedokážu zistiť, či sa týka aj ich pozemkov. „Ohrozený môže byť aj osud 13 rezervácií, kde sa vyskytujú vzácne lesy a biotopy hlucháňa hôrneho. Bez zoznamu parciel nedokážeme zistiť, či bude zachovaná ich ochrana alebo ich chce Správa TANAP-u zrušiť,“ dodávajú aktivisti a upozorňujú, že zonácia musí byť odborne správna a samotný proces musí byť transparentný a zákonný.
„Problémy nemá zonácia najstaršieho národného parku na Slovensku, ale iniciatíva, ktorá vytrvalo ignoruje fakt, že proces schvaľovania tohto kľúčového dokumentu pre ďalšie fungovanie TANAP-u zatiaľ nie je ukončený. Zoznam parciel nachádzajúcich sa v ochrannom pásme TANAP-u bude súčasťou nariadenia vlády po prerokovaní pripomienok a ich následnom zapracovaní,“ reagovala Správa TANAP-u, ktorá sa ohradzuje voči tendenčným tvrdeniam iniciatívy.
Pripomenula, že s dotknutými vlastníkmi, užívateľmi či samosprávami intenzívne rokovali a takéto vyhlásenia podľa nej nie sú namieste. Štátni ochranári upozorňujú, že hranica národného parku vrátane jeho ochranného pásma je jasne vymedzená v mapovej prílohe, ktorá je súčasťou projektu ochrany a programu starostlivosti. Grafické vymedzenie je podľa nich dostatočné na to, aby každý vlastník, správca či nájomca bez problémov dokázal identifikovať hranicu či už vlastného územia TANAP-u alebo jeho ochranného pásma. Oba dokumenty sú pritom zverejnené na webovom sídle Správy TANAP-u.
Aktuálne čaká zonáciu TANAP-u pripomienkovací proces na Okresnom úrade v Prešove. Zámer môže pripomienkovať verejnosť do konca septembra. Ide o opakovaný proces, keďže prvý raz ho prokuratúra zastavila v máji.
