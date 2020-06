Zonácia Muránskej planiny môže zvýšiť nezamestnanosť, tvrdia obce

Muráň 17. júna (TASR) – Zonácia Národného parku Muránska planina podľa aktuálne navrhovaného variantu by mohla zvýšiť nezamestnanosť v regióne a spôsobiť odliv obyvateľov. Zhodli sa na tom po stredajšom rokovaní o budúcnosti Muránskej planiny v Tisovci v okrese Rimavská Sobota primátor Revúcej Július Buchta, primátorka Tisovca Irena Milecová a starosta Muráňa Roman Goldschmidt.



„Sme hladová dolina. Nielen dolina, ale celý okres. Ľudia naozaj nemajú prácu a tí, ktorí sa živia v lesoch, nájdu si prácu, ktorá je veľmi tvrdá, musia si na seba zarobiť. Týmto pádom by prišli o zdroj príjmov. Obávame sa, že ak by prišli o prácu, odišli by odtiaľto preč, lebo pracovných možností je tu veľmi málo, a neviem, či by tieto doliny nevymreli,“ podotkol Goldschmidt s tým, že už teraz vidieť odliv mladých ľudí, ktorí sa po štúdiách do regiónu nevracajú.



Podľa primátora Revúcej ešte počas minulej vlády pristupovali k problematike zonácie Muránskej planiny hlavne z aspektu udržania zamestnanosti v regióne. „V okrese Revúca je súčasná nezamestnanosť 20,74 percenta. Od februára 2020 nám pribudlo 400 nových uchádzačov na úrad práce a je predpoklad, že toto číslo bude len rásť vzhľadom na súčasnú situáciu,“ načrtol Buchta.



Samospráve preto podľa neho nemôže byť jedno, či ľudia budú z regiónu ďalej odchádzať alebo bude vedieť existujúce pracovné miesta udržať. „To dnešné stretnutie prinieslo nádej, že predsa len sa niečo udeje,“ konštatoval primátor.



Ako pokračovala primátorka Tisovca, niekedy je jej ľúto, že sa rozpráva iba o ťažbe, ako keby sa zonácia týkala iba lesov. „Bohužiaľ, nie sú to iba lesy, na to sa zabúda. To sú aj veci, ktoré sa týkajú našich poľnohospodárov, aj ich pozemky by šli do štvrtého a piateho stupňa ochrany. Nemáme zaručené, že sa dostanú na svoje územie,“ konštatovala Milecová.



Celý proces prípravy zonácie bol podľa nej príliš rýchly, samosprávy boli postavené pred hotovú vec a nedostali ani odpovede na svoje pripomienky. „Rozhodli o nás bez nás, nikto sa nás nepýtal,“ podotkla primátorka.