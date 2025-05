SOVIE MLÁĎATÁ ZACHRÁNENÉ: Prichýlili ich v bojnickej zoo

Bojnice 29. mája (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice prijala do svojej rehabilitačnej stanice dve sovie mláďatá. Ide o myšiarku ušatú a sovu lesnú. Zoo ich plánuje vypustiť do voľnej prírody. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Malú myšiarku ušatú priniesol pán, ktorý ju našiel pred domom. Mláďa bolo v dobrej kondícii a nemalo žiadne zranenia. „V takýchto prípadoch vždy radíme počkať aj dva dni a pozorovať mláďa, či k nemu rodičia neprídu. Prípadne je možné ho vyložiť na strom. Ak sa rodičia neukážu, odporúčame kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR,“ priblížila zoo. Keďže mláďa myšiarky ušatej podľa nej dobre prosperuje, zoo plánuje jeho návrat do voľnej prírody.



„Mláďa sovy lesnej našiel pán v bojnickej mestskej časti Dubnica. Predpokladáme, že utrpelo náraz, pretože malo poškodený zobák a pravé oko. Mláďa sa zotavuje a pokiaľ to jeho zdravotný stav dovolí, vrátime ho do prírody,“ dodala zoo.