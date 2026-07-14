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Zoo Bojnice vypustila šesticu mláďat sokola myšiara do voľnej prírody
Sokol myšiar váži od 136 do 314 gramov a má výšku od 27 do 35 centimetrov. Dožíva sa 16 rokov, vyskytuje sa v zalesnených terénoch s kríkmi a mokradiach.
Autor TASR
Bojnice 14. júla (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice vypustila do voľnej prírody šesticu mláďat sokola myšiara. Mláďatá sa postupne vyliahli v tamojšej rehabilitačnej stanici. Ich rodičmi sú hendikepované jedince, ktoré však pravidelne odchovávajú potomstvo. Zoo o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Mláďatá sokola sa v rehabilitačnej stanici bojnickej zoo postupne vyliahli od 13. mája, do voľnej prírody ich zoo vypustila nedávno.
Ešte začiatkom mája sa v zoo vyliahli aj dve mláďatá výra skalného. „Rodičia majú trvalo hendikepované krídla, z tohto dôvodu zostali v našej rehabilitačnej stanici. Napriek tomu sa dokážu páriť a v minulosti už mláďatá, ktoré sme neskôr úspešne vypustili do prírody, odchovali,“ dodala zoo.
Sokol myšiar váži od 136 do 314 gramov a má výšku od 27 do 35 centimetrov. Dožíva sa 16 rokov, vyskytuje sa v zalesnených terénoch s kríkmi a mokradiach. „Tento druh je schopný vidieť na blízku vzdialenosť ultrafialové svetlo, čo mu umožňuje detekovať stopy moču hlodavcov pri vyhľadávaní koristi, ktorá potom žiari v ultrafialovej farbe na slnku,“ priblížila zoo.
Výr skalný je jednou z najväčších sov na svete s rozpätím krídiel takmer dva metre. Obýva skalnaté oblasti, lesy a tajgy. Samec váži 1550 až 2800 gramov, samička 2280 až 4200 gramov, výška jedincov dosahuje 58 až 71 centimetrov. Dožívajú sa 50 rokov.
Mláďatá sokola sa v rehabilitačnej stanici bojnickej zoo postupne vyliahli od 13. mája, do voľnej prírody ich zoo vypustila nedávno.
Ešte začiatkom mája sa v zoo vyliahli aj dve mláďatá výra skalného. „Rodičia majú trvalo hendikepované krídla, z tohto dôvodu zostali v našej rehabilitačnej stanici. Napriek tomu sa dokážu páriť a v minulosti už mláďatá, ktoré sme neskôr úspešne vypustili do prírody, odchovali,“ dodala zoo.
Sokol myšiar váži od 136 do 314 gramov a má výšku od 27 do 35 centimetrov. Dožíva sa 16 rokov, vyskytuje sa v zalesnených terénoch s kríkmi a mokradiach. „Tento druh je schopný vidieť na blízku vzdialenosť ultrafialové svetlo, čo mu umožňuje detekovať stopy moču hlodavcov pri vyhľadávaní koristi, ktorá potom žiari v ultrafialovej farbe na slnku,“ priblížila zoo.
Výr skalný je jednou z najväčších sov na svete s rozpätím krídiel takmer dva metre. Obýva skalnaté oblasti, lesy a tajgy. Samec váži 1550 až 2800 gramov, samička 2280 až 4200 gramov, výška jedincov dosahuje 58 až 71 centimetrov. Dožívajú sa 50 rokov.