Zoo Bojnice zostane z preventívnych dôvodov zatvorená do odvolania

Bojnice 21. marca (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice zostala od piatka na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zatvorená do odvolania. Rozhodnutie súvisí s preventívnymi opatreniami pred šírením ochorenia slintačky a krívačky. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru marketingu a vzdelávania zoo Andrea Klasová.



"Ochorenie predstavuje riziko pre kopytníky. Zvieratá v našej zoo sú v poriadku a sú pod dohľadom veterinárneho lekára. V súvislosti s vysoko infekčným ochorením slintačka a krívačka sme už prijali prísne hygienické opatrenia," ozrejmila Klasová.



Spresnila, že v rámci sprísnených bezpečnostných opatrení platí v zoo prísny režim biologickej bezpečnosti, vrátane dezinfekčných rohoží a kontrolovaných vstupov do areálu, zakázaný je akýkoľvek presun zvierat do a z Národnej zoo Bojnice a zamestnanci sú povinní okamžite hlásiť akékoľvek prípadné zmeny správania a príznaky ochorenia u zvierat nadriadenému zoológovi.



Zoologická záhrada v tejto súvislosti zrušila všetky plánované podujatia, ktoré sa mali konať v marci a apríli.



"O otvorení Národnej zoologickej záhrady Bojnice pre návštevníkov bude zoo informovať prostredníctvom sociálnych sietí aj na svojej internetovej stránke," dodala Klasová.



Ochorenie slintačky a krívačky potvrdili v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Príslušné orgány prijmú opatrenia na celoslovenskej úrovni i úrovni okresov Dunajská Streda a Komárno. Jedným z nich je i zatvorenie zoologických záhrad na Slovensku. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska, na piatkovej tlačovej konferencii po zasadnutí Národnej protinákazovej komisie o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



Slintačka a krívačka je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce.