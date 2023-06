Zoo Bratislava pozýva v sobotu na aktivity spojené s dňom žiráf

Bratislava 24. júna (TASR) - Bratislavská zoologická záhrada pozýva v sobotu návštevníkov na aktivity venované žirafám. Na deti čaká komentované kŕmenie, výstava fotiek, ako aj ukážka lebky a stavcov žirafy. Podujatie sa koná pri príležitosti svetového dňa žiráf. Jeho cieľom je upozorniť na klesajúce počty divoko žijúcich žiráf.



Aktivity budú situované na hornom ihrisku pri výbehu plameniakov. Program sa začne o 10.00 h. Bratislavská zoo pripomína, že zviera s najdlhším krkom na svete má svoj deň práve v najdlhší deň v roku, a to 21. júna. Tento rok si pripomíname deň žiráf už po desiaty raz.



S chovom žiráf v ZOO Bratislava sa začalo v roku 1984, a to konkrétne so žirafami sieťovanými. V súčasnosti nájdu návštevníci v bratislavskej zoo troch jedincov žirafy Rothschildovej - samca a dve samice.