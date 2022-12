Zoo i Sloboda zvierat apelujú na ohľaduplnosť pri oslavách Silvestra

Bratislava 30. decembra (TASR) – Zoologická záhrada (zoo) Bratislave apeluje opätovne na ľudí, aby boli pri oslavách príchodu nového roka ohľaduplní k zvieratám i prírode. K výzve osláv bez pyrotechniky sa pripája aj Sloboda zvierat. Mestská polícia sa aj tento rok zameria na okolie zoo, ale tiež rekreačné oblasti, kde by mohla pyrotechnika vyplašiť lesnú zver.



"Zvieratá majú niekoľkonásobne lepší sluch ako ľudia. Ohňostroje a petardy vytvárajúce nadmerný a náhly hluk vnímajú veľmi citlivo, spôsobujú im úzkosť a veľký stres, ktorý môže mať fatálne následky," zdôrazňuje Diana Dúhová zo zoo.



Stres a úzkosť vyvolané pyrotechnikou spôsobujú živočíchom aj tráviace problémy. Koncoročné a novoročné stresové hnačky pravidelne trápia najmä nosorožce, kengury, antilopy, žirafy či primáty. Ďalšou reakciou na stresujúcu situáciu je podľa nej aj snaha o únik, keď môže dôjsť k vážnym zraneniam v dôsledku nárazu do oplotenia. V minulosti sa to stalo osudným ročnej samici lamy krotkej, ktorá následkom krvácania do mozgu uhynula.



Zvieratá sa však môžu vyplašiť a spanikáriť aj v chovnom zariadení. Môžu sa zraniť medzi sebou, napríklad šimpanzy na seba útočia. U gravidných samíc môže dôjsť k potratu či k predčasnému pôrodu s komplikáciami. "Po novoročných oslavách majú zvieratá strach aj so známych zvukov. Boja sa vyjsť do vonkajších výbehov a nespolupracujú s chovateľmi," podotýka riaditeľka zoo Júlia Hanuliaková.



O súcit a ohľaduplnosť prosí ľudí aj Sloboda zvierat. "Ak by sme prestali zapaľovať petardy, svetlice či ohňostroje, príchod nového roka by nemuseli zvieratá vnímať ako boj o prežitie," konštatuje predsedníčka združenia Pavla Dugovičová.



Zimné obdobie je podľa nej pre psy a mačky v opatere útulku bez tak veľmi náročné. Okrem toho sa tam nachádzajú aj zvierací pacienti po operačných zákrokoch či veľmi plaché aj hendikepované psy, ktoré zachránili zo zlých chovných podmienok. Tie tvoria skupinu zvierat, ktorá podľa nej extrémne zle znáša hlasné výbuchy.



Nebezpečné môžu byť zároveň lampióny šťastia. Tie síce hluk nespôsobujú, avšak horiaci lampión môže spôsobiť požiar. A to nielen v areáli zoo, ale aj nemalé škody na úkrytoch zvierat v útulku.



Hliadky mestskej polície sa preto zamerajú preto aj na okolie zoo či niektoré rekreačné oblasti. "Pri vypúšťaní zábavnej pyrotechniky trpia nielen zvieratá v zoo, ale aj domáci miláčikovia, či voľne žijúce zvieratá, ktoré po hlučných oslavách nachádzame uhynuté v lesoch a v uliciach mesta," konštatuje mestská polícia.