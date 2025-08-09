< sekcia Regióny
Zoo Košice vynovuje chovné zariadenie pre medvede s vyhliadkou
Autor TASR
Košice 9. augusta (TASR) - Zoologická záhrada Košice začala v tomto roku s modernizáciou chovného zariadenia pre medvede hnedé a aktuálne dokončuje jej prvú etapu. Projekt Údolie medveďov zahŕňa nové oplotenie a vyhliadkovú terasu pre návštevníkov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Zastrešená terasa sa skladá z dvoch častí, ktoré sú z prednej strany presklené. Vďaka tomu sa návštevníkom naskytne jedinečný pohľad a nadobudnú pocit, že sa ocitli vo výbehu. „Rekonštrukcia oplotenia má dĺžku takmer 600 metrov. Vyhliadkové terasy majú spolu 50 štvorcových metrov. Zoo v nich plánuje umiestniť edukačné prvky a pomôcky súvisiace s problematikou medveďov hnedých,“ priblížila Malešová.
Projekt financuje zoologická záhrada z prostriedkov Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorý na stavbu prispel sumou takmer 200.000 eur. Pôvodné oplotenie bolo na hranici svojej životnosti. Zoo do výbehu výraznejšie neinvestovala od roku 2002, keď tam nasťahovala tri skupiny medveďov vrátane slávnych medvedích pätorčiat.
„Lepšie podmienky na chov a prezentáciu našej najväčšej šelmy nemá žiadna iná zoo, a to nielen na Slovensku. Zoologická záhrada Košice chce prezentovať a prezentuje medveďa hnedého v prirodzenom prostredí tak, aby bolo bezpečné pre zviera aj pre návštevníka. Projekt súvisí s celkovou modernizáciou a budovaním nových chovných zariadení pre ohrozené druhy tak, aby zodpovedali najmodernejším štandardom chovu,“ povedal riaditeľ zoo Erich Kočner.
Cieľom projektu je udržať a rozvinúť poslanie modernej zoo, kam patrí najmä záchrana ohrozených druhov a vzdelávanie verejnosti. V druhej etape modernizácie areálu medveďov plánujú zrekonštruovať vnútorné ubikácie.
Košická zoo začala písať históriu chovu medveďov hnedých v roku 1988, keď doviezla pár osemmesačných mláďat - samca Kuba a samicu Maťu. Aktuálne sa už piaty rok zoo zapája do rehabilitácie opustených mláďat, ktorých návrat do voľnej prírody nie je možný.
