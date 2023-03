Zoo má nový prírastok v podobe leva juhoafrického, volá sa Samba

Bratislava 15. marca (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave má od konca minulého týždňa nový prírastok v podobe leva juhoafrického. Samec menom Samba pricestoval z domovskej zoo v českom Hodoníne, kde strávil 11 rokov. V súčasnosti sa adaptuje na nový domov, následne príde na rad zoznamovanie sa so samicou.



"Naša 18-ročná samica bola totiž v predchádzajúcom vzťahu dominantná a rovnako dominantne sa lev prejavoval v hodonínskej zoo. Ich spoločné spoznávanie bude teda pomalé a veľmi opatrné a uskutoční sa pod drobnohľadom chovateľov," približuje zoo.



Samba pricestoval do Bratislavy v prepravnej debni. Nástup trénovali hodonínski chovatelia niekoľko týždňov, aby zviera pri preprave necítilo stres. V deň cesty mal v debni zároveň nachystaný kus mäsa na prilákanie pozornosti.



Samotný prevoz prebehol bezproblémovo. Keďže lev spolupracoval, nepotreboval ani uspatie a do svojho nového priestoru vybehol veľmi čulo. O tom, kedy ho návštevníci zoo uvidia, rozhodnú zoológovia v spolupráci s ošetrovateľmi.



Približne pred rokom sa bratislavská zoo rozlúčila s levom Haldírom. Keďže levy sú spoločenské zvieratá, hľadal sa jeho partnerke Jawe nový partner v celej Európe. Nakoniec ho ponúkla hodonínska zoo, kde lev stratil svoju partnerku pred pol rokom. Je v stredných rokoch, trpezlivý a pokojnej povahy.