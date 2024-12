Zoo: Medveď obľubuje med a jablká, lamy cviklu a mrkvu

Bratislava 24. decembra (TASR) - Starostlivosť o zvieratá v bratislavskej zoologickej záhrade musí byť zabezpečená po celý rok, výnimkou nie sú ani Vianoce. Pre chovateľov sú však zároveň príležitosťou pripraviť zvieratám niečo výnimočné, zohľadňujúc zdravotný stav a nároky daného druhu. Pre TASR to uviedla PR manažérka zoo Alexandra Ritterová.



"Niektorým zvieratám pridajú do kŕmnej dávky o mrkvu viac alebo dajú obľúbenú potravu, ale netradičnou formou. Arám, ale aj primátom sa do škatule ukrývajú oriešky či sušené ovocie, ktoré následne musia hľadať," približuje Ritterová.



Každý jedinec má pritom svoje individuálne preferencie. Túto individualitu do istej miery zohľadňujú pri tvorbe kŕmnych dávok, zároveň sa však snažia, aby bolo kŕmenie pestré. Napríklad medveď obľubuje med či jablká, ale aj petržlenovú vňať. Lamy majú zasa rady cviklu a mrkvu.



Pokiaľ kŕmne dávky pozostávajú z viacerých kŕmnych komponentov a tie nie sú zmiešané, rozmixované do kaše alebo zmesi, zvieratá majú možnosť vybrať si najprv to, čo im chutí najviac. V prípade kŕmnych dávok pozostávajúcich z jednej zložky zviera potravu buď príjme, alebo si ju nechá na neskôr. "Krkavec, ale aj sovy, si vytvárajú tzv. špajze, kam si odkladajú potravu. Sú to rôzne miesta voliér, ktoré si zvieratá dômyselne kamuflujú," vysvetľuje Ritterová s tým, že u krkavca je to možné vidieť aj naživo počas prázdninových komentovaných kŕmení.



Sviatočné dni sa snaží zoo spríjemniť aj návštevníkom. Každý deň vianočných prázdnin sa konajú komentované kŕmenia zvierat. Napríklad na Štedrý deň je takéto komentované kŕmenie naplánované pri are zelenej, lamách a vlkovi eurázijskom. Navštíviť sa podľa Ritterovej oplatí aj Gazdovský dvor. Na kontaktnej lúke sa nachádzajú menšie plemená oviec a kôz, ktoré je možné nakŕmiť pripraveným krmivom.