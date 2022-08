Zoo spustila výzvu #prehrosiky, vybudovať im chce nový domov

Bratislava 1. augusta (TASR) – Zoologická záhrada (zoo) v Bratislave spustila výzvu #prehrosiky, ktorej cieľom je pomôcť vybudovať lepší domov pre hrošíky libérijské. Strecha ich súčasného chovného zariadenia je totiž v havarijnom stave. Výmenu je potrebné urobiť do konca leta, ak sa nepodarí, hrošíky libérijské budú musieť pravdepodobne premiestniť do inej zoo.



"Zvnútra to veľmi dobre nevyzerá, trámy sú prežraté mravcami, strecha drží dobrou vôľou. Je to havária, ktorú musíme riešiť, stihnúť to musíme v lete," skonštatovala riaditeľka zoo Júlia Hanuliakova.



Poznamenala, že súčasné priestory boli označené za nevhodné. Stavať však môže zoo len v čase, keď môžu byť hrošíky vo vonkajších priestoroch. Práce by sa mali preto stihnúť v lete. Ak sa nestihnú dokončiť, budú musieť chovný pár s mláďaťom, ktoré sa narodilo v marci, premiestniť do inej zoo. "Bola by to veľká škoda, keby sme ich pre takú maličkosť ako je oprava strechy, museli premiestniť," podotkla Hanuliakova.



Rekultiváciu podľa nej potrebuje aj vonkajší priestor. Samotnú budovu by chcela zoo upraviť tak, aby návštevníci mohli hrošíky pozorovať aj počas chladných dní. Prispieť na výzvu je možné ľubovoľnou finančnou sumou, záujemcovia môžu tiež natočiť video, ako sa "hrošíkujú" vo vode (bazén, jazero, sud či vaňa) a zverejniť ho na svojich sociálnych sieťach s #prehrosiky.



V prípade straty divo žijúcej populácie sú populácie hrošíkov v zoologických záhradách jedinou nádejou na ich návrat do divej prírody. Narodenie každého mláďaťa túto nádej podľa zoo potvrdzuje.